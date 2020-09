21:15 Uhr

Bericht: Nur noch 5000 Zuschauer pro Tag bei French Open

Anderthalb Wochen vor Beginn der French Open ist die Anzahl der zugelassenen Zuschauer einem Medienbericht zufolge erneut reduziert worden.

Statt der zuletzt geplanten 11.500 Menschen pro Tag dürfen bei dem Grand-Slam-Turnier vom 27. September bis 11. Oktober nun nur noch 5000 Zuschauer auf die Anlage, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Pariser Polizei berichtete. Vom französischen Tennisverband gab es demnach zunächst keinen Kommentar dazu.

Anfang Juli hatten die Organisatoren mit der Ankündigung überrascht, dass trotz der Coronavirus-Pandemie 20.000 Menschen pro Tag auf die Anlage dürfen. Bei Vorstellung des Hygienekonzepts vor anderthalb Wochen war diese Zahl bereits deutlich reduziert worden. Die US Open hatten zuletzt ohne Zuschauer stattgefunden. Anders als in New York, wo zum Beispiel der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic in einem extra angemieteten Haus gewohnt hatte, sollen in Paris alle Profis in Hotels wohnen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hatte in Frankreich zuletzt die 10 000er-Marke überstiegen. Wie die Behörden am Abend mitteilten, wurden innerhalb eines Tages 10 593 Neuinfektionen gezählt - der bisherigen Höchstwert vom 12. September lag etwas darunter (10 561).

Roland Garros 2020

