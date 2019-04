vor 37 Min.

Berlin Volleys verlieren erstes Finalspiel

Mit einer deutlichen Niederlage sind die Berlin Volleys ins Playoff-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet.

Im ersten von maximal fünf Endspielen gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen unterlag der Titelverteidiger aus der Hauptstadt vor 2100 Zuschauern in der ZF Arena am Bodensee mit 0:3 (22:25, 23:25, 17:25). Die zweite Partie steigt bereits am Donnerstag in Berlin. (dpa)

Berlin Recycling Volleys, Spielerkader

Berlin Recycling Volleys, Termine

Volleyball-Bundesliga, Playoffs

Themen Folgen