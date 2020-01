vor 4 Min.

Boll verliert erneut gegen Nummer eins Fan Zhendong

Tischtennis-Star Timo Boll hat bei den German Open zum fünften Mal nacheinander das Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China verloren.

Der 38 Jahre alte Europameister unterlag dem 15 Jahre jüngeren Titelverteidiger im Achtelfinale in Magdeburg in 2:4 Sätzen. Fan Zhendong ist der einzige Weltklasse-Spieler, gegen den Boll in seiner erfolgreichen Karriere noch nie gewonnen hat. Gegen den amtierenden World-Cup-Sieger verlor die deutsche Nummer eins auch bei den vorangegangenen vier Turnieren zwischen Oktober und Dezember 2019.

Die beste deutsche Tischtennisspielerin Petrissa Solja hat nur knapp zwei Final-Teilnahmen verpasst. Im Mixed-Wettbewerb verloren die WM-Dritten Solja und Patrick Franziska im Halbfinale in 2:3 Sätzen gegen die hochfavorisierten Liu Shiwen und Xu Xin aus China.

Kurz zuvor war die 25-Jährige vom TSV Langstadt auch im Doppel-Halbfinale an der Seite ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Nina Mittalham mit 1:3 an den Chinesinnen Chen Meng und Wang Manyu gescheitert. "Im Vorfeld hatten wir gar nicht damit gerechnet, so nah dran zu sein. Wir haben gut gespielt", sagte Solja nach dem Doppel.

Im Einzel schied die Weltranglisten-20. ebenfalls bereits im Achtelfinale aus. Solja verlor gegen die Chinesin Zhu Yuling mit 0:4 und sagte: "Insgesamt bin ich mit meiner Leistung zufrieden." (dpa)

