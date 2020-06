21:49 Uhr

Boris Becker "schockiert" über Kritik an Demo-Teilnahme

Ist schockiert über die vielen Beleidigungen in den sozialen Medien wegen seiner Teilnahme an einer #BlackLivesMatters-Demo: Boris Becker.

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker hat sich "schockiert" über die Kritik in den sozialen Medien an seiner Teilnahme an einer Demonstration gegen Rassismus in London gezeigt.

"Ich bin erschüttert, schockiert, erschrocken über die vielen Beleidigungen NUR aus Deutschland für meine Unterstützung der #BlackLivesMatters Demo gestern in London!", schrieb Becker auf Twitter. "Warum, weshalb, wieso??? Sind wir ein Land von Rassisten geworden ...?"

Am 6. Juni hatte der dreimalige Wimbledonsieger ein Video von sich gepostet, das ihn mit einem Tuch vor dem Mund auf der Demonstration in London zeigt. Unter dem Post hatte es zahlreiche Beleidigungen gegeben. "Anscheinend haben viele Menschen in Deutschland immer noch nicht verstanden, dass es meine Familiengeschichte ist!", schrieb Becker in einem weiteren Post und fügte die Namen seiner Kinder #Noah #Elias #Anna #Amadeus hinzu. (dpa)

Becker-Tweet 1

Becker-Tweet 2

Becker-Tweet 3

