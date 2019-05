07:16 Uhr

Boston Bruins feiern zweiten Playoff-Halbfinalsieg in Folge

Die Boston Bruins haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den zweiten Sieg in Serie gefeiert.

Die Bruins gewannen das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes deutlich 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Matt Grzelcyk (16. Minute/38.) erzielte zwei Tore und Charlie Coyle steuerte drei Assists zum Sieg der Bruins bei.

In der Halbfinale liegt Boston nun mit 2:0 nach Spielen in Führung. Spiel drei wird am Dienstag in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina ausgetragen. (dpa)

