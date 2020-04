vor 16 Min.

Brady sagt Danke: Quarterback verabschiedet sich mit Video

Holte sechs Mal mit den New England Patriots den Super Bowl: Tom Brady.

Star-Quarterback Tom Brady hat sich nach seinem Wechsel mit einem Video für die 20 Jahre bei den New England Patriots bedankt.

"Es war ein langer Weg und ich würde nichts daran ändern", schrieb der 42 Jahre alte American-Football-Profi auf Instagram. "Die Unterstützung und die Liebe der New-England-Fans war stets bedingungslos." Brady spielt in der kommenden Saison für die Tampa Bay Buccaneers. Nach 20 Jahren bei den Patriots war es der erste Wechsel seiner NFL-Karriere. Mit New England holte er sechs Mal den Super Bowl. Keinem Quarterback in der Liga-Geschichte gelang das häufiger. (dpa)

Instagram Tom Brady

