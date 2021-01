vor 33 Min.

Brady verabschiedet Brees aus Playoffs - und der Karriere?

Als es darauf ankommt, leistet sich Football-Altmeister Tom Brady keinen Fehler - Drew Brees indes patzt zu oft. Brady hat nun die Chance auf die zehnte Super-Bowl-Teilnahme seiner Karriere. Für den eineinhalb Jahre jüngeren Brees dagegen könnte es das gewesen sein.

Tom Brady umarmte Drew Brees innig, warf in Bomberjacke und Jeans noch einen Football zu dessen Sohn und winkte der Familie seines Rivalen.

Die herzlichen Szenen auf dem Rasen lange nach dem 30:20 von Bradys Tampa Bay Buccaneers über die New Orleans Saints von Brees könnten zumindest sportlich ein Abschied für immer gewesen sein. "Habt noch Spaß", rief Brady am Sonntagabend (Ortszeit) nach dem Duell der Quarterback-Giganten mit der Sporttasche über der Schulter. Während der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte nur noch zwei Siege von seinem siebten Titelgewinn entfernt ist, ist die Karriere seines Kontrahenten dagegen nach einer bitteren Vorstellung womöglich vorbei.

Der 43 Jahre alte Brady steht zum 14. Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale und trifft am Sonntag auf Aaron Rodgers und die Green Bay Packers um den deutsch-amerikanischen Passempfänger Equanimeous St. Brown. Der Sieger trifft im Super Bowl entweder auf die Buffalo Bills oder Titelverteidiger Kansas City Chiefs, die sich auch ohne den am Ende verletzten Quarterback Patrick Mahomes 22:17 gegen die Cleveland Browns durchsetzen.

Brees dagegen leistete sich drei Fehlwürfe zum Gegner und hört nach Informationen von US-Journalisten im Alter von 42 Jahren auf. So explizit äußern wollte er sich selbst aber unmittelbar nach der Niederlage nicht. "Ich werde mir selbst die Gelegenheit geben, über die Saison und viele Dinge nachzudenken, so wie auch vergangenes Jahr, und dann eine Entscheidung treffen", sagte Brees.

Einen Vertrag als TV-Experte bei NBC für die Zeit nach seiner Karriere hat Brees laut US-Medienberichten schon im Frühjahr unterschrieben. In der neuen Rolle müsste er eine Vorstellung wie die am Sonntag hart kritisieren - und war auch als noch aktiver Profi ehrlich zu sich selbst über die Bedeutung der drei Fehlpässe. "Das darfst du nicht machen, weil deren Angriff so gut ist", sagte Brees.

Aus jedem der Ballgewinne machten die Buccaneers einen eigenen Touchdown und revanchierten sich damit auch für die beiden Niederlagen in der Hauptrunde, als sie selbst sich zu viele Fehler geleistet hatten. "Die Ballverluste haben eine große Rolle gespielt. Wir hatten viele Ballverluste beim letzten Mal, dieses Mal hatten sie die. Das ist normalerweise die Geschichte eines Football-Spiels", sagte Brady dem TV-Sender Fox. Angesprochen auf Brees mögliches Karriereende sagte er: "Ich halte so viel von ihm als Spieler und als Mensch, ich kenne ihn ziemlich gut. Er ist ein unglaublicher Spieler und Gegner."

Vor dem möglichen Heimspiel im Super Bowl - der am 7. Februar im Raymond James Stadium in Tampa Bay ausgespielt wird - geht es nun nach Wisconsin. "Wir haben hart dafür gearbeitet. Zwei Playoff-Auswärtssiege, das ist ziemlich gut", sagte Brady. Bei Minusgraden und Schneefall in Green Bay wartet nun gegen ein formstarkes Team eine riesige Herausforderung. In der Hauptrunde gewannen die Buccaneers gegen die Packers 38:10.

