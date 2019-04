Britischer Profiboxer Ali nach Bauchbissen suspendiert

Vor der Sandplatzsaison

Federer besser als alle - "Wollen, dass du niemals aufhörst"

So stark wie Roger Federer spielt in diesem Jahr bislang keiner. In Miami feierte der 37-Jährige seinen 101. Turniersieg. Nun nimmt der Tennis-Routinier eine Herausforderung in Angriff, der er sich lange nicht gestellt hat.