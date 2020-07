vor 18 Min.

Bundesligist Vechta holt Thomas Päch als neuen Coach

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat Thomas Päch als neuen Trainer verpflichtet.

Der 37-Jährige tritt nach Angaben des Clubs die Nachfolge von Pedro Calles an, der zu den Hamburg Towers gewechselt war.

Päch, der bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag erhält, war in der vergangenen Saison bei den Telekom Baskets Bonn tätig. Wegen ausbleibender Erfolge kam es im Saisonverlauf aber zur Trennung.

"Rasta ist ein ganz spannendes Projekt, das ich in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt habe. Die Voraussetzungen in Vechta mit den Trainingsmöglichkeiten, der so guten Jugendarbeit und dem Umfeld sind hervorragend. Und die Stimmung im Rasta Dome ist immer sensationell", sagte Päch.

Der langjährige Assistenztrainer von Alba Berlin muss jetzt erst einmal eine neue Mannschaft aufbauen. "Gerade in der aktuellen Phase - mit aufgrund der Corona-Krise noch nicht wirklich belastbaren Zahlen - ist das eine Herkulesaufgabe", sagte Club-Boss Stefan Niemeyer. "Thomas scheint dafür der genau richtige Mann zu sein."

Club-Mitteilung

