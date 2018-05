vor 17 Min.

Bundestrainer Prokop will Handball-Typen Sonstige Sportarten

Schon ein halbes Jahr vor Beginn der Heim-WM will Handball-Bundestrainer Christian Prokop sein Team mit einer Lehrgangsreise in Japan auf den Saisonhöhepunkt einstimmen.

"Diese zehn Tage werden für Teambuilding, Zusammenwachsen und Sightseeing genutzt werden", kündigte der Coach in München an. Dort steht für die Auswahl am 6. Juni (20.00 Uhr) ein Testspiel gegen Norwegen an. Tags darauf gehe es mit einem Truppe von rund 20 Spielern plus Trainer und Betreuer nach Tokio. In der Olympiastadt von 2020 und weiter in Richtung WM will der Bundestrainer "neben dem sportlichen Erfolg auch Typen herausbringen", wie er ankündigte.

Schon vor der Heim-WM im Januar 2019 will der Deutsche Handballbund für seine Sportart werben und hat dafür einen Länderspiel-Doppelpack in München ins Programm genommen. Vor den Männern werden am 6. Juni in der Olympiahalle die Frauen ein Testmatch gegen Polen bestreiten (17.30 Uhr). "Wir nutzen das als Werbeprojekt, um den Frauen-Handball zu unterstützen", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. (dpa)

