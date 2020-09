vor 33 Min.

Celtics geben 17-Punkte-Führung ab und verlieren Spiel zwei

Die Boston Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis liegen nach einer fahrlässig verspielten Führung in den NBA-Playoffs gegen die Miami Heat 0:2 zurück.

Trotz zwischenzeitlich 17 Punkten Vorsprung verlor das Team Spiel zwei in der Final-Serie der Eastern Conference am Ende 101:106. Im dritten Viertel erzielten die Heat 20 Punkte mehr als die Celtics.

Theis kam in etwas mehr als 31 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte, acht Rebounds und drei Vorlagen. Beim Lauf der Heat im dritten Viertel stand der Defensiv-Spezialist lange Zeit nicht auf dem Parkett und musste das Geschehen von der Bank verfolgen.

Spiel eins hatten die Celtics am Dienstag nach Verlängerung 114:117 verloren. Das Team mit zuerst vier Siegen zieht ins Finale um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt ein und trifft dort entweder auf die Los Angeles Lakers oder die Denver Nuggets. Spiel drei zwischen den Heat und den Celtics ist in der Nacht zum Sonntag (2.30 Uhr MESZ).

