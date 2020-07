vor 35 Min.

Cincinnati-Wildcards für Clijsters, Osaka und Venus Williams

Hat eine Wildcard für das Turnier in Cincinnati erhalten: Venus Williams.

Die ehemaligen Grand-Slam-Gewinnerinnen Kim Clijsters, Venus Williams, Naomi Osaka und Sloane Stephens haben eine Wildcard für das Tennisturnier von Cincinnati erhalten, teilte die Damen-Organisation WTA mit.

Die Veranstaltung vom 22. bis 28. August soll als Generalprobe für die US Open dienen und auch im Flushing Meadows Corona Park in New York stattfinden.

Die besten deutschen Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges sowie die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty haben nicht für das Turnier gemeldet. Die US Open sollen trotz der Coronavirus-Pandemie und hoher Infektionszahlen in den USA vom 31. August bis zum 13. September unter strengen Hygieneregeln ausgetragen werden.

© dpa-infocom, dpa:200731-99-993574/2 (dpa)

Homepage US Open

Mitteilung WTA

Mitteilung Turnierveranstalter

Themen folgen