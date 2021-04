Comeback als Showkampf: Evander Holyfield kehrt zurück

Nach Mike Tyson kehrt in Evander Holyfield die nächste Boxlegende für einen Showkampf in den Ring zurück.

Der 58 Jahre alte Ex-Weltmeister im Cruiser- und Schwergewicht tritt am 5. Juni gegen den elf Jahre jüngeren Iren Kevin McBride an.

Der Kampf soll über acht Runden im Rahmenprogramm des Duells zwischen Teofimo Lopez und George Kambosos ausgetragen werden, teilte die übertragende Plattform "Triller" mit. Der Ort soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

"Meine Rückkehr in den Ring ist etwas, das jeder genießen kann, inklusive mir", sagte Holyfield. In seinem bisher letzten Kampf hatte "The Real Deal" am 7. Mai 2011 den Dänen Brian Nielsen durch technischen K.o. besiegt.

Box-Fans hatten auf ein drittes Duell mit Tyson gehofft, nun trifft Holyfield auf den Mann, der Tysons Karriere 2005 beendet hatte. "Iron Mike" hatte Ende November sein Comeback mit einem Kampf gegen Roy Jones Jr. gegeben. Tyson biss Holyfield 1997 in einem der größten Skandale der Box-Geschichte ein Teil des Ohrs ab. Holyfield hatte sich zuletzt offen für ein weiteres Duell mit Tyson gezeigt, das aber an Bedingungen - wie die passende Börse - geknüpft.

