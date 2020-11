11:39 Uhr

Corona-Verstöße: Strafen für Raiders und Coach Gruden

Die nordamerikanische Football-Profiliga NFL hat die Las Vegas Raiders und Trainer Jon Gruden wegen wiederholten Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln der Liga bestraft.

Nach Medienberichten wurden die Raiders mit einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar (ca. 424.000 Euro) belegt, Gruden allein noch einmal mit 150.000 US-Dollar (ca. 127.000 Euro). Zudem verlieren die Raiders als erstes NFL-Team einen Draft-Pick.

Die vor der Saison von Oakland nach Las Vegas umgezogenen Raiders mussten bereits einmal 250.000 US-Dollar und Gruden 100.000 US-Dollar Strafe zahlen, weil der Cheftrainer während einer Partie zu Beginn der Saison nicht wie vorgeschrieben einen Mund-Nase-Schutz trug. Auch mehrere Spieler wurden schon bestraft, etwa weil sie sich bei öffentlichen Veranstaltungen nicht an die Maskenpflicht hielten. Zudem hatte der positiv auf Corona getestete Right Tackle Trent Brown sein Gerät zur Nachverfolgung auf dem Teamgelände nicht getragen, weshalb zahlreiche weitere Spieler in Quarantäne mussten.

Sportlich sind die Raiders mit vier Siegen in den ersten sieben Saisonspielen gestartet. Sie stehen auf Platz zwei ihrer Division hinter Titelverteidiger Kansas City Chiefs.

