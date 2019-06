vor 19 Min.

DHB-Frauen vor Showdown um WM-Ticket zuversichtlich

Die deutschen Handballerinnen gehen zuversichtlich in den Showdown um das WM-Ticket gegen Kroatien.

"Jeder weiß, um was es geht. Ich habe das Vertrauen, dass es besser wird als im Hinspiel", sagte Bundestrainer Henk Groener vor dem Playoff-Rückspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/Sport1) in Hamm. Nach dem 24:24 in Kroatien benötigt die DHB-Auswahl einen Sieg oder ein Remis mit höchstens 23 Toren, um sich für die Weltmeisterschaft vom 30. November bis 15. Dezember in Japan zu qualifizieren. Sollte der EM-Zehnte die WM verpassen, würde dies zugleich das Aus für Olympia 2020 in Tokio bedeuten. (dpa)

