vor 46 Min.

DLV-Läuferin Mockenhaupt hat einen neuen Trainer

Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt wechselt den Trainer.

Zukünftig wird die Leichtathletin der LG Sieg mit Dietmar Bittermann zusammenarbeiten. Das bestätigte ihr Manager Oliver Mintzlaff dem Internetportal "leichtathletik.de".

Bisher hatte Mockenhaupt mit dem früheren Marathon-Spitzenläufer Carsten Eich trainiert. Sabrina Mockenhaupt will am nächsten Wochenende bei den deutschen Meisterschaften in Ulm über 5000 Meter antreten. (dpa)

