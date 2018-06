20:16 Uhr

DVV-Frauen holen dritten Sieg am Stück in Nationenliga Sonstige Sportarten

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren dritten Sieg nacheinander gefeiert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich zum Auftakt des Turniers in Bromberg gegen den Weltranglisten-13. aus Belgien mit 3:1 (25:19, 25:21, 22:25, 25:23) durch.

In der Offensive war mal wieder Diagonalangreiferin Louisa Lippmann mit 28 Punkten überragend. Von insgesamt zehn Partien haben die Deutschen nun vier gewonnen. Ihre weiteren Kontrahenten in Bromberg sind am Mittwoch der polnische Gastgeber und am Donnerstag Argentinien.

Polen ist für Koslowskis Team die letzte Station vor dem Heimturnier in Stuttgart vom 12. bis 14. Juni. Nur die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli. (dpa)

