Dang Qiu gewinnt Finale beim "Düsseldorf Masters"

Dang Qiu gewann das Finale gegen Steffen Mengel mit 4:1 in Sätzen.

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat das Finalturnier des "Düsseldorf Masters" gewonnen.

Der 23-Jährige vom Pokalsieger ASV Grünwettersbach setzte sich im Endspiel in 4:1-Sätzen gegen den Überraschungsfinalisten Steffen Mengel vom Bundesliga-Club Post SV Mühlhausen durch. Dang Qiu bestätigte damit seine starke Form in diesem Jahr, in dem er bereits vor der Corona-Pause die Portugal Open und damit sein erstes internationales Turnier gewonnen hatte.

Die Turnierserie " Düsseldorf Masters" hatte sich im Frühsommer der deutsche Bundestrainer Jörg Roßkopf ausgedacht, um seinen Spielern während der Corona-Pandemie zu Wettkampfpraxis zu verhelfen. Teilnehmen durften die deutschen Top- und Junioren-Nationalspieler sowie ausländische Profis, die in der Tischtennis-Bundesliga spielen.

Nach zehn regulären Ausgaben folgte zum Abschluss ein Finalturnier mit acht Teilnehmern. Von den drei deutschen Topspielern hatten Timo Boll (Magen-Darm-Verstimmung) und Dimitrij Ovtcharov (für Fakel Orenburg aktiv) allerdings schon vorher abgesagt. Der Weltranglisten-16. Patrick Franziska schied im Viertelfinale aus.

