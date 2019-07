vor 3 Min.

Daniel Altmaier als erster deutscher Profi in Hamburg raus

Daniel Altmaier ist beim Turnier in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden.

Wildcard-Starter Daniel Altmaier ist beim Tennisturnier in Hamburg als erster deutscher Profi ausgeschieden.

Der 20-Jährige aus Kempen verlor bei der mit rund 1,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Slowaken Martin Klizan 2:6, 2:6. Klizan hatte das Turnier am Rothenbaum 2016 gewonnen. Insgesamt standen in diesem Jahr sieben deutsche Spieler im Hauptfeld. Der Hamburger Alexander Zverev bestreitet sein Erstrunden-Match gegen den Chilenen Nicolas Jarry am Dienstag. (dpa)

Hamburg European Open

ATP-Weltrangliste

Spielplan am Montag

Paarungen

Themen Folgen