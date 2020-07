vor 48 Min.

Darts-Profi Clemens für World Matchplay qualifiziert

Darts-Profi Gabriel Clemens in Aktion.

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens ist erstmals für das World Matchplay, das zweitwichtigste Turnier der Welt, qualifiziert.

Das geht aus den Rankings hervor, die der Weltverband PDC am finalen Tag der Qualifikation veröffentlichte. D

emnach befindet sich der 36 Jahre alte Saarländer auf Rang sechs der Pro Tour Order of Merit und kann nicht mehr aus den Top 16 verdrängt werden. Beim prestigeträchtigen und mit 700.000 Pfund dotierten World Matchplay treten die besten 16 Profis der Weltrangliste sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit an.

Normalerweise findet das World Matchplay in Blackpool statt. Doch wegen der Corona-Pandemie sind 2020 keine Zuschauer erlaubt, weshalb die PDC den Standort nach Milton Keynes (England) verlegt hat. 2018 und 2019 hatte sich der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp qualifiziert. Das Turnier beginnt am 18. Juli, das Endspiel ist für den 26. Juli angesetzt.

