Darts-WM 2020/21 heute: Übertragung live im Free-TV bei Sport1 oder im Stream am 16.12.20?

Die Darts-Weltmeisterschaft findet vom 15. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 in London statt. 96 internationale Teilnehmer treten an 16 Tagen gegeneinander an. Wann die einzelnen Runden, das Viertel- und Halbfinale sowie Finale live in TV und Stream übertragen werden, erfahren Sie hier.

Darts-WM 2020/21: Die Darts-WM sorgt traditionell im Dezember für eine einzigartige Dramatik bei Fans und Teilnehmern. Vom 15. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 treten 96 internationale Teilnehmer in vier Hauptrunden gegeneinander an.

Wo Sie die Partien im Fernsehen verfolgen können, das erfahren Sie hier. Wird die Darts-Weltmeisterschaft der Professional Darts Corperation im Alexandra Palace in London live im Free-TV übertragen oder ist sie im Stream oder Pay-TV auf Amazon Prime Video, DAZN oder Sky zu sehen?

Darts-WM 2020/21 heute live im TV & Stream: Im Free-TV auf Sport1 oder im Stream bei DAZN?

Deutsche Dart-Fans können die WM live und gratis im Free-TV und Gratis-Stream verfolgen. Denn Sport1 überträgt die Darts-WM in London live. Matchroom, Sport1 und DAZN hatten 2016 eine Kooperation mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft überträgt Sport1 zahlreiche Dart-Events. Events aus dem Portfolio von Matchroom werden auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Sport1 sendet hochkarätige Darts-Turniere live im Free-TV und im Gratis-Stream, darunter die Weltmeisterschaft und die Premier League Darts oder den Grand Slam of Darts.

Auf dem Youtube-Channel von Sport1 ist die Darts-WM in London ebenfalls zu verfolgen. Und auch auf dem kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN findet sich eine umfangreiches Angebot an Live- und On-Demand-Sportinhalten. Fans des Dart-Sports können sich also auf eine umfassenden Berichterstattung sowohl im Free-TV als auch Pay-TV freuen.

Einen Überblick über Termine, Programm und Zeitplan zur Darts-WM 2020/21 finden Sie hier:

Darts-WM 2019/20: Sieger & Gewinner, Resultate & Ergebnisse

Der Darts-Weltmeister der Saison 2019/20 heißt Peter Wright. Der Schotte gewann im Jahr 2020 die PDC-Weltmeisterschaft mit einem 7:3 Finalsieg gegen Michael van Gerwen. Der Titel war sein zweiter bei einem Major-Turnier. Er ist bis dato der älteste Spieler, der zum ersten Mal Darts-Weltmeister wurde - mit 49 Jahren und 297 Tagen.

