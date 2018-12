Darts WM Halbfinale heute live in TV & Live-Stream + alle Infos zu wann, Spielplan, Termine und Uhrzeit: Die Darts WM 2018/2019 geht auf ihren Höhepunkt zu. Heute Abend am Sonntag (30.12.) kommt es zu den beiden Halbfinal Paarungen. Zuerst wirft Nathan Aspinall gegen Michael Smith und dann kommt es zur Traumbegegung Gary Anderson vs. Michael van Gerwen.

Halbfinale der Darts Weltmeisterschaft mit van Gerwen und Anderson

Die Darts-WM 2018/19 in Ally Pally hat ihr ersehntes Halbfinale mit den beiden großen Favoriten Michael van Gerwen und Gary Anderson. Der Holländer und der Mann aus Schottland treffen heute am Sonntagabend schon zum ihr 57. Mal aufeinander, nur der Gewinner aber darf weiterhin auf seinen 3. WM-Titel hoffen. Van Gerwen sagte vorab: "An diesem Abend erwarte ich etwas ganz Besonderes von mir selbst. Ich muss sicher gehen, dass ich absolut bereit bin für dieses Spiel."