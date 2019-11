vor 23 Min.

Darts-WM: Hopp und Clemens vor direktem Duell in Runde zwei

Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London könnte es sehr früh zu einem Duell der beiden besten deutschen Spieler kommen.

Max Hopp und Gabriel Clemens würden schon in der zweiten Runde gegeneinander spielen, wie die Auslosung des Weltverbandes PDC ergab.

Der Saarländer Clemens muss zuvor allerdings sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Benito van de Pas gewinnen. Hopp, der an Position 24 gesetzt ist, hat in der ersten Runde ein Freilos und fordert dann den Sieger der Partie Clemens gegen van de Pas. Das Turnier im Alexandra Palace beginnt am 13. Dezember.

Der dritte deutsche Starter Nico Kurz bekommt es zum Auftakt mit dem Engländer James Wilson zu tun. Bei einem Sieg winkt dem Debütanten ein Duell mit Joe Cullen, der ebenfalls aus England kommt. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) tritt bei seiner letzten WM in der ersten Runde gegen Darin Young aus den USA an. In der zweiten Runde würde auf "Barney" ein Aufeinandertreffen mit Landsmann Jeffrey de Zwaan warten. (dpa)

