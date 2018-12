18:15 Uhr

Darts WM Viertelfinale: Spielplan, Termin, Paarungen & Uhrzeit Sonstige Sportarten

Das Darts WM Viertelfinale steht an. Hier finden Sie alle Infos zu Spielplan, Termine, Paarungen und Uhrzeit. Außerdem erfahren Sie, wo Sie die Darts-Duelle der Weltmeisterschaft 2018/2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen.

Das Darts WM Viertelfinale steht an. Hier finden Sie alle Infos zu Spielplan, Termine, Paarungen und Uhrzeit. Außerdem erfahren Sie, wo Sie die Darts-Duelle der Weltmeisterschaft 2018/2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen.

Darts WM Viertelfinale 2018/2019: Die heiße Phase der Darts Weltmeisterschaft ist in vollem Gange, die entscheidenden Duelle stehen an. Alle Infos zu Spielplan, Termine, Paarungen und Uhrzeit sowie Details zur Live-Übertragung in Fernsehen/TV und Live-Stream.

Nach den Vorrunden und dem Achtelfinale steht nun das Viertelfinale der Darts WM an. Gespielt wird am Samstag, 29.12.2018 in Ally Pally. Top-Favorit Michael van Gerwen konnte ebenso wie Gary Anderson in die Runde der letzten Acht einziehen. Ebenfalls bereits qualifiziert am frühen Freitagabend waren Nathan Aspinall, Brendan Dolan und Ryan Royce. Am späten Freitagabend in der Nacht auf Samstag kämpfen noch J. Lewis - Chrinall, Cross - Humprhies und Searle - Smith um den Einzug ins Darts WM Viertelfinale.

Darts WM Viertelfinale: Spielplan, Termin, Paarungen & Uhrzeit

Samstag, 29. 12. 2018, 13.30 Uhr (Best of 9 sets)

Nathan Aspinall vs. Brendan Dolan

Lewis / Chisnall vs Gary Anderson (etwa 15.30 Uhr)

Samstag, 29. Dezember 2018, 20 Uhr (ebenfalls Best of 9 sets)

Cross / Humphries vs Searle / Smith

Michael van Gerwen vs. Ryan Joyce (etwa 22.00 Uhr)

Darts WM Viertelfinale 2018/2019: Live in TV und Live-Stream

Das Viertelfinale der Darts WM wird wieder live in TV und Live-Stream zu sehen sein. Sport1 überträgt die Darts Weltmeisterschaft 2018/2019 live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Außerdem zeigt DAZN das Viertelfinale der Darts WM im Live-Stream sowohl im englischen Original-Kommentar als auch in Deutsch.

Darts WM Halbfinale und Darts WM Finale 2018/2019

Halbfinale und Finale Spielplan, Termin, Paarungen & Uhrzeit: Das Darts WM Halbfinale startet übrigens am Sonntag, 30. Dezember 2018, ab 20.30 Uhr in Ally Pally (best of 11 Sets). Das Darts WM Finale steigt nach einem Tag Pause am 1. Januar 2019 um 21 Uhr (best of 13 Sets). Über die Paarungen berichten wir natürlich zeitnah.

Darts WM Viertelfinale: Der große Favorit van Gerwen souverän weiter

Michael van Gerwen (Mighty Mike) besiegte im Wettstreit der doppelten Weltmeister Adrian Lewis deutlich mit 4:1 und zog hiermit leicht ins Viertelfinale der Darts WM ein.

Insbesondere dem außergewöhnlichen Scoring von Mike van Gerwen hatte der Ex-Champion Adrian Lewis kaum etwas entgegenzusetzen. Eine Runde zuvor hatte van Gerwen Max Hopp aus Deutschland souverän mit 4:1 besiegt. Im Viertelfinale der Darts WM bekommt es der Niederländer nun mit dem Sieger aus dem Duell zwischen Ryan Joyce und James Wade zu tun, aus dem sich Joyce als Sieger hervor tat.

Auch der Schotte Gary Anderson darf bei der Weltmeisterschaft in Ally Pally in London auf seinen dritten Triumph hoffen. "The Flying Scotsman" gewann gegen den Engländer Chris Dobey in einer Nerven zerreibenden Partie mit 4:3. stni

Themen Folgen