vor 18 Min.

Das bringt der Tag bei der Darts-WM

"The German Giant" tritt wieder an! Gabriel Clemens will nach dem Coup gegen Weltmeister Wright eine weitere WM-Runde überstehen. Topfavorit van Gerwen hat bislang noch gar keine Schwäche gezeigt.

Schlussspurt in der dritten Runde und Startschuss für das Achtelfinale.

Tag zwölf hätte bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ohnehin genug Brisanz, doch unter den sechs Spielen (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/ Sport1 und DAZN) ist auch das erste WM-Achtelfinale eines Deutschen in der Geschichte des Turniers.

DEUTSCHE PREMIERE

Als Weltmeister-Besieger ist Gabriel Clemens in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt. Als erster deutscher WM-Achtelfinalist wartet am heutigen Dienstag (20.15 Uhr) die nächste große Bewährungsprobe: Der Saarländer trifft nach dem 4:3-Drama gegen den Schotten Peter Wright nun auf Krzysztof Ratajski aus Polen und könnte ins Viertelfinale einziehen, das am Neujahrstag ausgetragen wird.

"GREEN MACHINE" WEITER NICHT ZU STOPPEN?

3:1 gegen Schottlands Ryan Murray, ein furioses 4:0 gegen Ricky Evans aus England: Primus Michael van Gerwen spielt im "Ally Pally" bislang ein überragendes Turnier. Auf dem Weg zu seinem vierten WM-Titel bietet der Niederländer aktuell sein allerhöchstes Niveau. Im letzten Match des Tages kann er gegen Joe Cullen (21.30 Uhr) das Viertelfinale erreichen.

AFRIKAS LETZTE HOFFNUNG

Der letzte afrikanische Starter bei der WM heißt Devon Petersen. In seinem Duell mit dem Engländer Jason Lowe (15.30 Uhr) ist "The African Warrior" sogar Favorit - mit einem Sieg würde der Südafrikaner im Achtelfinale auf Schottlands Ex-Weltmeister Gary Anderson treffen.

© dpa-infocom, dpa:201228-99-836154/2 (dpa)

Informationen zur Darts-WM 2021

Spielplan Darts-WM

Order of Merit

Details zur Darts-Weltrangliste

PDC auf Twitter

PDC-Profil Clemens

PDC-Profil van Gerwen

PDC-Profil Wright

PDC-Profil Price

Mitteilung zu Zuschauerausschluss

Themen folgen