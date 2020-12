11:49 Uhr

Datum der Australian Open weiter unklar

Auch rund eineinhalb Monate vor dem eigentlich geplanten Beginn der Australian Open ist nach wie vor unklar, wann das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in Melbourne tatsächlich stattfindet.

Turnier-Chef Craig Tiley zeigte sich in einem am Dienstag veröffentlichten Statement aber optimistisch, dass es "sehr bald" eine Entscheidung geben werde. Der australische Verband und die Regierung des Bundesstaates Victoria, in dem Melbourne liegt, verhandeln seit Wochen über die Details des Events in Corona-Zeiten. Terminiert sind die Australian Open vom 18. bis 31. Januar 2021.

Allerdings gilt es inzwischen als sehr wahrscheinlich, dass das erste Highlight der neuen Tennis-Saison später beginnt. Knackpunkt in den Verhandlungen ist die Frage, wann die Spielerinnen und Spieler mit ihrem Begleittross in Australien einreisen und ihre dann geforderte 14-tägige Quarantäne beginnen dürfen. Die Organisatoren hatten gehofft, dass dies bereits Mitte Dezember der Fall sein könne, damit die Tennis-Saison in Australien Anfang Januar beginnen könnte. Doch die Politik will die Einreise erst im Januar erlauben.

Aus diesem Grund gilt inzwischen als sicher, dass der ATP Cup, der am 1. Januar 2021 beginnen sollte, in diesem Jahr nicht stattfindet. Auch andere Vorbereitungsturniere wie zum Beispiel in Brisbane wurden bereits abgesagt. Von der Frage, wann die Australian Open im neuen Jahr stattfinden, hängt auch der komplette weitere Turnierplan ab. Bislang haben die Herren-Organisation ATP und die Damen-Organisation WTA noch keine Pläne für 2021 veröffentlicht.

© dpa-infocom, dpa:201201-99-528650/2 (dpa)

Tiley-Statement

Artikel The Age

Homepage Australian Open

Themen folgen