vor 16 Min.

Deines-Kampf gegen Weltmeister Beterbijew erneut verschoben

Die Chance auf den WM-Titel entwickelt sich für den Magdeburger Box-Profi Adam Deines zur unendlichen Geschichte.

Sein für den 30. Januar 2021 terminierter Kampf gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew ist bereits zum dritten Mal verschoben worden. Der Russe teilte auf Instagram mit, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. "Deshalb muss mein Kampf gegen Adam Deines auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Ich will so schnell wie möglich fit werden und die Vorbereitungen wieder aufnehmen", schrieb Beterbijew.

Der Titelverteidiger (15 Siege) ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote. Der Halbschwergewichtler will erstmals in seiner Heimat als Profi kämpfen. Das Duell mit Deines wird auf ESPN live in die USA übertragen. Ursprünglich sollte Deines schon am 23. Oktober in Moskau antreten, doch eine Rippenverletzung von Beterbijew verhinderte dies. Als zweiter Termin war dann der 11. Dezember ins Auge gefasst worden, doch der kam aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zustande.

