Deutsche Basketballer vor Duell mit Österreich siegessicher

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft peilt in der Qualifikation für die WM 2019 gegen Österreich den fünften Sieg im fünften Spiel an.

"Wir sind klarer Favorit, alles andere wäre Quark", sagte Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Duell am Freitag (19.30 Uhr) in Braunschweig. Das Hinspiel hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes im November 2017 mit 90:49 in Wien gewonnen. "Man darf Österreich nicht unterschätzen", sagte Rödl trotzdem: "Sie sind ein stärkeres Team als beim letzten Mal."

Allerdings sind auch die Deutschen besser einzuschätzen, denn erstmals in der Qualifikation wirkt NBA-Jungstar Dennis Schröder von den Atlanta Hawks wieder mit. Die ersten Qualifikationsspiele fanden parallel zur Saison in den USA statt. "Wir können sehr viel schaffen", sagte der 24-jährige Schröder, der gegen Österreich "unbedingt gewinnen" will. Das ist auch Rödls Ziel: "Die Rollen sind klar verteilt. Wir haben einen guten Anfang gemacht und stehen gut da."

Schröder soll das Team anführen. Drei Tage nach dem Duell mit Österreich geht es am Montag in Novi Sad gegen den Olympiazweiten Serbien weiter. Nach vier Siegen in vier Spielen hat Tabellenführer Deutschland einen der ersten drei Plätze in der Gruppe G bereits sicher. In der zweiten Runde werden vier Sechsergruppen gebildet. Die ersten Drei jeder Gruppe dürfen 2019 an der WM in China teilnehmen. (dpa)

