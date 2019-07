vor 55 Min.

Deutsche Florettfechter erreichen in Budapest Finalrunde

Die deutschen Vize-Europameister im Herrenflorett haben bei der WM in Budapest das Viertelfinale erreicht und die Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Fechter-Bund gewahrt.

Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, Luis Klein und André Sanita gewannen das entscheidende Gefecht gegen Japan mit 45:37. Erster Gegner am Dienstag ist Frankreich. Mit dem Einzug in die Finalrunde sammelten die Florettfechter zudem wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation, weil der ärgste Konkurrent Polen an Hongkong scheiterte (39:45).

Das erste K.o.-Gefecht des vorletzten Wettkampftages hatte das deutsche Quartett mit 45:36 gegen Chile gewonnen. Die Finalrunde beginnt am Dienstag um 11.20 Uhr, ab 16.00 Uhr wird im Damensäbel und Herrenflorett um Gold und Bronze gefochten. Bislang hat die 24-köpfige Mannschaft des Deutschen Fechter-Bundes in der ungarischen Hauptstadt noch keine Medaille gewonnen. (dpa)

