Deutsche Hockey-Damen unterliegen Australien

Rasentennis-Turnier

Struffs Aufstieg im Schatten von Zverev - Duo in Halle dabei

Jan-Lennard Struff verpasste erneut ein Finale, Alexander Zverev hat die Hoffnung auf Wiedergutmachung: Nach dem Turnier in Stuttgart kommt in Halle für die beiden besten deutschen Tennisprofis die nächste Chance. Insbesondere Struff tritt selbstbewusst an.