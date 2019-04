vor 23 Min.

Deutsche Hockey-Herren bleiben ohne Sieg

Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Heimspiel in der FIH Pro League verloren. Dementsprechend groß war die Enttäuschung nach dem 0:1 gegen Großbritannien. Die Damen feierten hingegen beim 4:1 gegen China ihren zweiten Heimsieg in Mönchengladbach.

Die deutschen Hockey-Herren haben ihre Heimpremiere in der neuen Pro League sieglos beendet. Der Olympia-Dritte unterlag in Mönchengladbach Großbritannien mit 0:1 (0:1).

Zuvor hatten sich die deutschen Damen mit 4:1 (2:2) gegen China durchgesetzt und damit den zweiten Sieg im dritten Heimspiel gefeiert.

Die Entscheidung zugunsten der Briten vor 1437 Zuschauern besorgte Phil Roper (38. Minute). Für die DHB-Auswahl war es nach dem 2:4 gegen die Niederlande am Freitagabend bereits die dritte Niederlage im siebten Spiel der neuen Weltliga. "Wir sind brutal enttäuscht, weil wir hätten aus eigener Kraft gewinnen können", sagte Bundestrainer Stefan Kermas.

"Wir waren in der zweiten Halbzeit ziemlich dominant, holen aber nichts raus", ergänzte Kapitän Martin Häner. "Null Punkte beim Heimauftakt ist natürlich alles andere als das, was wir uns vorgenommen haben." Deutschland steht jetzt auf Platz sechs der Achter-Liga. Nur die besten vier Mannschaften sind am Saisonende automatisch für die Olympia-Qualifikation im Spätherbst gesetzt.

Bei den Damen hatten Nike Lorenz (13./21.) mit zwei Eckentoren, Lena Micheel (49.) und Rebecca Grote (53./Strafecke) für die Treffer gesorgt. "Wir haben es uns selbst schwer gemacht, weil wir das Spiel nicht früher abgeschlossen haben", sagte Bundestrainer Xavier Reckinger. Am Dienstag (19.30 Uhr) empfängt der Olympia-Dritte zum Abschluss der Heimserie noch die USA. (dpa)

