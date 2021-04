Deutsche Hockey-Herren gewinnen Spiel in Argentinien

Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League ihren nächsten Sieg gefeiert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi erkämpfte in Buenos Aires einen 3:2 (2:1)-Erfolg über Gastgeber Argentinien. Der Kölner Christopher Rühr (8. Minute), Youngster Luis Gill (29.) aus Berlin und der Hamburger Constantin Staib (56.) erzielten die Tore für die Deutschen, die in der von diversen coronabedingten Spielverlegungen beeinflussten Tabelle auf Rang drei vorrückten.

Die deutschen Damen erzielten anschließend in der regulären Spielzeit ein torloses Unentschieden bei den heimstarken Argentinierinnen und holten damit einen Zähler. Im fälligen Penaltyschießen unterlag die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger aber mit 2:3 und verpasste so den möglichen Zusatzpunkt, der an die Südamerikanerinnen ging.

