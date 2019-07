vor 20 Min.

Deutsche Hockey-Herren unterliegen Niederlande

Die deutschen Hockey-Herren haben den zweiten EM-Test mit Europameister Niederlande verloren.

Einen Tag nach dem 3:2-Erfolg über den Erzrivalen unterlag die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas dem Oranje-Team am Sonntag in Krefeld 2:3 (1:1). Trotz einer guten Leistung und der Tore von Mathias Müller (10. Minute) und Florian Fuchs (47.) reichte es nicht für den Teilerfolg, weil Björn Kellermann zwei Minuten vor Ende noch das Siegtor für Oranje gelang.

"Die Niederlage ist ärgerlich, aber wir haben in den beiden Partien gesehen, dass wir auf Augenhöhe mitspielen. Dann kommt es auf Kleinigkeiten an, die solch ein Spiel entscheiden. Die werden wir uns angucken", kündigte Bundestrainer Kermas an. Sein Fazit: "Insgesamt waren die beiden Holland-Spiele ein guter Entwicklungsschritt Richtung Europameisterschaft." Die EM findet vom 16. bis 25. August für Damen und Herren in Antwerpen statt. (dpa)

hockey.de

Themen Folgen