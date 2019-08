vor 2 Min.

Deutsche Hockey-Herren verpassen erneut das EM-Podium

Antwerpen (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben auch bei der Europameisterschaft in Antwerpen eine Medaille verpasst.

Der Olympia-Dritte verlor im Spiel um Bronze mit 0:4 (0:1) gegen die Niederlande und beendet damit nach 2017 erstmals eine weitere EM-Auflage ohne Podiumsplatzierung.

"Wir waren heute die spielerisch überlegene Mannschaft, deswegen ist es gleichzeitig so bitter, weil uns Holland in der berühmten Kreiseffizienz heute einfach stark überlegen war", sagte Bundestrainer Stefan Kermas.

Bjorn Kellerman (19. Minute) hatte den Titelverteidiger in Führung gebracht. Im Anschluss scheiterten Lukas Windfeder (22.) und Florian Fuchs (22./28.) mit ihren Strafeckenversuchen. "Das nervt unfassbar, denn wir haben uns viel mehr vorgenommen und Chancen hatten wir genug", räumte Fuchs ein. "Wie wir anfangen, war jedoch eine Katastrophe und das macht mir gerade schon zu schaffen."

Nach der Halbzeitpause erhöhte Mirco Pruijser (43.) auf 2:0, ehe Tom Grambusch (45./52.) und Martin Häner (52.) ebenfalls per Strafecke die Anschlusschancen vergaben. Das 3:0 markierte Jereon Hertzberger (58./Siebenmeter), den Schlusspunkt setzte Mink van der Weerden (60./Strafecke).

Durch die erneute Niederlage missglückte zudem die angepeilte Revanche für das 2:3 in der Vorrunde. Die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 hatte das Team von Bundestrainer Stefan Kermas bereits am Donnerstag durch das 2:3-Aus im Halbfinale gegen Gastgeber Belgien verspielt. Nun muss sich der Weltranglisten-Siebte Anfang November in zwei Qualifikationsduellen in Mönchengladbach behaupten, um das Ticket nach Tokio noch zu lösen. (dpa)

