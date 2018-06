vor 56 Min.

Deutschlands Handballer bestreiten WM-Eröffnung gegen Korea Sonstige Sportarten

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird ihr WM-Eröffnungsspiel beim Heimturnier 2019 gegen eine koreanische Auswahl bestreiten, teilte der Deutsche Handballbund mit.

"Die Aussicht, eine gemeinsame koreanische Mannschaft in Berlin zu erleben, berührt uns aufgrund unserer eigenen Geschichte", sagte Verbandspräsident Andreas Michelmann der Mitteilung zufolge. Das Eröffnungsspiel der WM in Deutschland und Dänemark findet am 10. Januar statt.

"Dieses Eröffnungsspiel kann über den Sport hinaus wirken", sagte der DHB-Chef. Südkorea hatte sich für das Turnier qualifiziert. Der Weltverband IHF hatte bekannt gegeben, dass ein gesamtkoreanisches Team bei der WM antreten könne. Die Auslosung der weiteren WM-Partien erfolgt am 25. Juni in Kopenhagen. (dpa)

