vor 36 Min.

Deutschlands Hockey-Herren bezwingen Weltmeister Belgien

Deutschlands Herren haben in der FIH Pro League nach Olympiasieger Argentinien auch Weltmeister Belgien bezwungen.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann in Antwerpen bei Tabellenführer Belgien mit 4:3 im Penaltyschießen, nachdem es nach Ende der regulären Spielzeit 4:4 gestanden hatte. Zuvor hatten die Deutschen am 22. Mai in Krefeld die Argentinier ebenfalls im Penaltyschießen mit 6:5 besiegt.

Tom Grambusch mit zwei Toren (8./30. Minute), Niklas Wellen (42.) und Marco Miltkau (45.) hatten die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nach einem 1:2-Rückstand mit 4:2 in Führung geschossen, ehe die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von einer guten Minute ausglichen und noch das Penaltyschießen erzwangen.

Die DHB-Herren bleiben Sechster der neuen Welt-Liga. Nur die jeweils besten Vier bei Damen und Herren sind für die Olympia-Qualifikationsspiele im Spätherbst gesetzt. (dpa)

Deutscher Hockey Bund

Spielstatistik der FIH

Themen Folgen