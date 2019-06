DiLeo verlängert Vertrag bei den Telekom Baskets Bonn

Die Rennkanuten haben das Konto der deutschen Mannschaft bei den Europaspielen in Minsk auf zweimal Gold und viermal Bronze erhöht.

Tischtennis-Profi Timo Boll will sich noch nicht mit seinem Karriereende beschäftigen.

Ironman-EM

Langes Heim-Mission bei Hitzeschlacht in Frankfurt

Dieses Rennen will Patrick Lange unbedingt gewinnen. Es ist sein Heimrennen. Die EM in Frankfurt wird zum ersten großen Showdown der deutschen Ironman-Champions. Es wird heiß. In jeder Hinsicht.