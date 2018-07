Die deutschen Teilnehmer bei der 105. Tour de France

vor 19 Min.

Elf deutsche Radprofis gehen am 7.

Juli auf der Atlantikinsel Noirmoutier bei der 105. Tour de France an den Start. Angeführt wird die deutsche Fraktion von den Sprint-Assen Marcel Kittel und André Greipel sowie von Zeitfahr-Spezialist Tony Martin.

DER ERFAHRENSTE: Zum zehnten Mal geht Marcus Burghardt bei einer Frankreich-Rundfahrt an den Start. Im Jahr 2008 gewann der gebürtige Zschopauer in Saint-Étienne eine Etappe. In diesem Jahr soll der 35-Jährige wieder wichtige Helferdienste für Bora-hansgrohe-Kapitän Peter Sagan verrichten.

DIE ERFOLGREICHSTEN: Nicht weniger als 25 Etappensiege konnten Kittel (14) und Greipel (11) seit dem Jahr 2011 einfahren. Für die fünf deutschen Erfolge im Vorjahr sorgte Kittel ganz alleine. Bei Kittels Katusha-Alpecin-Teamkollegen Martin stehen immerhin fünf Tageserfolge zu Buche - drei davon im Kampf gegen die Uhr.

DER ÄLTESTE: Mit 36 Jahren ist Marcel Sieberg vom belgischen Team Lotto Soudal der Methusalem unter den diesjährigen deutschen Tour-Startern. Bei seiner neunten Frankreich-Rundfahrt möchte der Bocholter seinem Freund und Teamkollegen Greipel wieder zu einem Tageserfolg verhelfen.

DER EWIGE ZWEITE: Insgesamt sechsmal sprintete John Degenkolb bei seinen fünf Tour-Teilnahmen bereits auf den zweiten Platz - zu einem Etappensieg reichte es für den Klassikerspezialisten aus Oberursel noch nie. Das hofft der 29-Jährige in diesem Jahr zu ändern.

Die deutschen Tour-Teilnehmer im Überblick: (dpa)

Name Team Alter Wohnort Tour-Etappensiege Beste Tour- Platzierung Siege 2018 Arndt, Nikias Sunweb 26 Bonn 1 0 84. (2017) 0 Burghardt, Marcus Bora- hansgrohe 35 Samerberg 9 1 58. (2012) 0 Degenkolb, John Trek- Segafredo 29 Oberursel 5 0 109. (2015) 2 Geschke, Simon Sunweb 32 Freiburg 5 1 38. (2015) 0 Greipel, André Lotto-Soudal 35 Hürth 7 11 123. (2012) 6 Kittel, Marcel Katusha-Alpecin 30 Erfurt 5 14 161. (2014) 9 Martens, Paul LottoNL-Jumbo 34 Lanaken (Belgien) 2 0 80. (2015) 0 Martin, Tony Katusha- Alpecin 33 Kreuzlingen (Schweiz) 9 5 34. (2009) 1 Politt, Nils Katusha- Alpecin 24 Hürth 1 0 95. (2017) 0 Sieberg, Marcel Lotto-Soudal 36 Bocholt 8 0 119. (2007) 0 Zabel, Rick Katusha- Alpecin 24 Unna 1 0 145. (2017) 0

