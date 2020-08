vor 18 Min.

Die deutschen Teilnehmer bei der 107. Tour de France

Hat von den deutschen Fahrern die größten Chancen auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung: Emanuel Buchmann.

Zwölf deutsche Radprofis gehen am 29.

August bei der 107. Tour de France in Nizza an den Start.

Die größten Chancen auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung hat Emanuel Buchmann, der im Vorjahr Vierter wurde. Der erfahrenste Tour-Starter ist Tony Martin, der in diesem Jahr sein Dutzend an Teilnahmen voll macht.

Die Liste der deutschen Tour-Fahrer im Überblick:

Name Team Alter Wohnort Tour-Teilnahmen Tour-Etappensiege Beste Tour- Platzierung Siege 2020 Arndt, Nikias Sunweb 28 Köln 3 0 67. (2018) 0 Buchmann , Emanuel Bora- hansgrohe 27 Lochau ( Österreich ) 4 0 4. (2019) 1 Geschke, Simon CCC 34 Freiburg 7 1 25. (2018) 0 Degenkolb, John Lotto-Soudal 31 Oberursel 6 1 109. (2015) 0 Greipel, André Israel Start-Up Nation 38 Hürth 9 11 123. (2012) 0 Kämna, Lennard Bora-hansgrohe 23 Fischerhude 1 0 40. (2019) 1 Kluge, Roger Lotto-Soudal 34 Berlin 3 0 139. (2014) 0 Koch, Jonas CCC 27 Zimmern 0 0 - 0 Martin , Tony Jumbo-Visma 35 Kreuzlingen ( Schweiz ) 11 5 36. (2009) 0 Politt, Nils Israel Start-Up Nation 26 Hürth 3 0 64. (2019) 0 Schachmann, Maximilian Bora-hansgrohe 26 Berlin 1 0 nicht beendet 2 Walscheid, Max NTT 27 Heidelberg 0 0 - 2

