vor 35 Min.

Djokovic-Rückkehr nach Verletzungspause in Miami

Novak Djokovic steigt nach seiner Bauchmuskelverletzung Ende dieses Monats in den USA wieder ins Turnier-Tennis ein.

Der 33 Jahre alte Australian-Open-Sieger kündigte seine Teilnahme bei den Miami Open an, die vom 24. März bis 4. April stattfinden. Sechsmal gewann Djokovic das Turnier bereits, ebenso oft wie einst Andre Agassi. Im vergangenen Jahr waren die Miami Open wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Nach Miami soll es für den Weltranglistenersten Djokovic in Monaco und seiner Heimat Serbien weitergehen. Zum Auftakt der Sandplatzsaison will er am Monte-Carlo Masters vom 11. April bis 18. April teilnehmen. Auch diese Veranstaltung fand wegen Corona im vergangenen Jahr nicht statt. Vom 19. bis 25. April stehen die Serbia Open auf Djokovics Programm.

