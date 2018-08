vor 33 Min.

Domenic Weinstein fährt zu EM-Gold Sonstige Sportarten

Domenic Weinstein aus Villingen-Schwenningen hat am Sonntag bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Glasgow die Goldmedaille in der 4000-Meter-Einerverfolgung erkämpft.

Nachdem er sich am Morgen mit deutschem Rekord von 4:13,073 Minuten als Schnellster des Vorkampfes für den Endlauf qualifiziert hatte und schon Silber sicher hatte, setzte sich der EM-Dritte des Vorjahres gegen Vize-Europameister Ivo Oliveira aus Portugal am Abend in 4:13,363 Minuten klar durch. Es war die achte Medaille für den Bund Deutscher Radfahrer in Glasgow. (dpa)

EM-Homepage Glasgow

