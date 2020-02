vor 50 Min.

Doping-Sperre: Schwimmstar Sun will Widerspruch einlegen

Will gegen seine Dopingsperre vorgehen: Schwimmstar Sun Yang.

Der chinesische Schwimmstar Sun Yang will gegen seine achtjährige Sperrung ankämpfen.

Er werde "definitiv" gegen die Entscheidung Berufung einlegen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua den Schwimmer. "Das ist unfair. Ich glaube fest an meine Unschuld", sagte Sun Yang demnach weiter.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte zuvor mit der Maximal-Strafe gegen den chinesischen Schwimmer ein deutliches Zeichen im Anti-Doping-Kampf gesetzt. Der CAS sperrte den dreimaligen Olympiasieger wegen der Verletzung von Anti-Doping-Regeln für acht Jahre und verbannte den 28-Jährigen damit weit über die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr hinaus aus dem Becken.

Da Sun Yang bei Ablauf der Sperre 36 Jahre alt ist, dürfte das Urteil zugleich das Karriereende des polarisierenden Sportlers bedeuten. In dem spektakulären Fall ging es im Kern um eine mit einem Hammer zerstörte Dopingprobe Sun Yangs. Das Umfeld des Chinesen war daran direkt beteiligt. Das am 28. Februar verkündete Urteil kann auch als Kritik am Umgang des Schwimm-Weltverbandes mit der Causa interpretiert werden. Die Fina hatte zunächst von einer Sperre abgesehen. (dpa)

