Doppelsieg für Schützen - Tischtennis-Frauen "grandios"

Sie treffen doch noch. Nach einigen enttäuschenden Resultaten in Minsk holten die Schützen zum Abschluss ihrer Wettbewerbe Gold und Silber. Die Tischtennisspielerinnen können sich am Samstag mit einem weiteren Erfolg bei den Europaspielen für Olympia qualifizieren.

Doppel-Europaspiele-Sieger 2019 - mit diesem sperrigen Titel darf sich Oliver Geis schmücken.

Nach seinem Sieg mit der Schnellfeuerpistole holte der Schütze vom SV Kriftel mit Doreen Vennekamp in Minsk Gold im Mixed-Team mit der Standardpistole. Im Finale setzten sich die beiden gegen Monika Karsch und Christian Reitz durch.

Das Tischtennis-Team der Damen kann am Samstag mit einem Sieg ihr Ziel erreichen und die Olympia-Qualifikation perfekt machen. Die Boxer Nelvie Tiafack und Nicole Apetz vom SC Colonia Köln haben die Kämpfe um Gold verpasst Bronze aber sicher.

Der Doppelsieg in ihrem letzten Wettbewerb versöhnte die Schützen, die in Minsk lange unter ihren Möglichkeiten geblieben waren ein wenig. Seine zweite Medaille holte Rio-Olympiasieger Reitz, nachdem er zusammen mit seiner Ehefrau Sandra im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole Bronze gewonnen hatte. Die Olympia-Zweite von Rio de Janeiro mit der Sportpistole, Karsch, hatte 2015 bei den ersten Europaspielen in Baku mit Reitz den Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole gewonnen.

Damen-Bundestrainerin Jie Schöpp zeigte sich stolz über ihre Tischtennis-Spielerinnen: "Was mein Team heute geleistet hat, war einfach nur grandios." Auch ohne die verletzte Petrissa Solja ist das deutsche Tischtennis-Team durch einen 3:2-Sieg gegen Polen ins Finale gegen Rumänien eingezogen. Durch den Erfolg wahrte die an Nummer eins gesetzte Mannschaft die Chance, als Turniersieger am Samstag (12.00 Uhr MESZ) frühzeitig die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Gegen Polen mussten die durch Silber im Einzelwettbewerb bereits für Tokio startberechtigte Han Ying, Nina Mittelham und die kurzfristig ins Team gekommene Shan Xiaona rund dreieinhalb Stunden um den Erfolg kämpfen.

Solja hatte sich am Donnerstag im Viertelfinale gegen die Niederlande eine Oberarmzerrung am Schlagarm zugezogen. Bereits für Tokio qualifiziert sind Timo Boll als Sieger im Einzel und Solja mit Patrick Franziska als Goldgewinner der Europaspiele im Mixed.

Superschwergewichtler Tiafack unterlag im Box-Halbfinale dem Franzosen Mourad Aliev mit 1:4. Für Apetz (Gewichtsklasse bis 69 kg) ist das Turnier nach einer 2:3-Niederlage gegen die Italienerin Assunta Canfora beendet. Durch ihre Teilnahme an der Vorschlussrunde hatten die beiden Bronze bereits sicher. Das Turnier in Minsk ist auch als Europameisterschaft ausgeschrieben. Am Donnerstag war das deutsche Boxteam gemeinsam zum Kaffeetrinken in Minsk unterwegs. Am "Team-D-Abend" des Deutschen Olympischen Sportbundes durften Apetz und Tiafack wegen der anstehenden Kämpfe aber nicht teilnehmen. (dpa)

