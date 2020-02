vor 19 Min.

Draisaitl mit zwei Toren beim Sieg der Edmonton Oilers

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat beim Sieg seines NHL-Teams Edmonton Oilers einmal mehr eine glänzende Leistung gezeigt.

Der Nationalstürmer schoss beim 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) der Oilers gegen die St. Louis Blues zwei Treffer. Draisaitl traf zum 1:0 (6. Minute) und 3:2 (45.) und wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. In der Scorerwertung der NHL-Saison sammelte der 24-jährige Kölner die Punkte 76 und 77 und schloss zu seinem in der Wertung führenden Teamkollegen Connor McDavid auf. In der Western Conference ist Edmonton Siebter. (dpa)

