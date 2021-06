Boll im Halbfinale der Tischtennis-EM

Rekord-Europameister Timo Boll hat auch bei der Tischtennis-EM in Warschau das Halbfinale erreicht.

Nach seinem knappen 4:3-Sieg am Mittag im deutschen Duell mit Benedikt Duda gewann der 40-Jährige am Samstagabend sein Viertelfinal-Match gegen Anton Källberg in 4:1 Sätzen.

Der 23 Jahre alte Schwede spielt wie Boll in der Bundesliga für den Triple-Sieger Borussia Düsseldorf. Bolls Halbfinal-Gegner ist am Sonntag erneut ein Schwede: der bei dieser EM an Nummer eins gesetzte Mattias Falck von Werder Bremen, der bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2019 im Finale stand.

