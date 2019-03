vor 20 Min.

Edmonton verliert trotz Draisaitl-Tor in Las Vegas

Für Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers wird es nach der jüngsten Niederlage eng im Rennen um die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen NHL.

Die Kanadier unterlagen bei Vizemeister Vegas Golden Knights klar 3:6 (1:2, 1:1, 1:3). Der 23-jährige Draisaitl erzielte das zwischenzeitliche 2:2 in der 21. Minute. Es war sein 43. Tor der laufenden Spielzeit. Landsmann Tobias Rieder blieb ohne Scorer-Punkt.

Edmonton befindet sich mit 71 Punkten auf dem zwölften Platz in der Western Conference. Der Rückstand des Teams auf den letzten Playoff-Platz beträgt zehn Spiele vor dem Ende der regulären Saison sieben Punkte.

Nationaltorhüter Thomas Greiss und die New York Islanders konnten sich derweil mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild durchsetzen. Der 33-jährige Greiss überzeugte mit 32 Paraden beim Auswärtssieg seines Teams. Teamkollege Tom Kühnhackl blieb ohne Punkte. Dennis Seidenberg stand erneut nicht im Aufgebot der New Yorker. Die Islanders (91 Punkte) liegen punktgleich mit Titelverteidiger Washington Capitals an der Spitze der Metropolitan Division.

Korbinian Holzer feierte mit den Anaheim Ducks einen knappen 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)-Heimsieg gegen die Florida Panthers. Der 31-jährige Münchener blieb ohne zählbaren persönlichen Erfolg. Die Kalifornier (69 Punkte) belegen trotz des zweiten Sieges hintereinander weiter den vorletzten Platz im Westen. (dpa)

