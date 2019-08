16:34 Uhr

Ehemaliger Becker-Manager Tiriac kritisiert Davis-Cup-Reform

Der ehemalige Boris-Becker-Manager Ion Tiriac hat die Reform im Davis Cup und Fed Cup heftig kritisiert.

"Ich nenne das, was die ITF gemacht hat, Majestätsbeleidigung. Sie sollten dafür lebenslänglich verurteilt werden", sagte Tiriac im Interview des "Tennis Magazins" (Septemberausgabe) mit Blick auf den für die Veränderungen verantwortlichen Tennis-Weltverband. "Sie ruinieren 120 Jahre Tradition", sagte der 80 Jahre alte Rumäne. "Diese Leute sind krank im Kopf. Die haben noch nie einen Tennisball geschlagen."

Der Davis Cup wird in diesem Jahr erstmals nicht mehr im K.o.-System, sondern mit einer Endrunde in Madrid ausgetragen. 18 Nationen sind vom 18. bis 24. November in der spanischen Hauptstadt in sechs Dreier-Gruppen vertreten, auch die deutsche Mannschaft ist qualifiziert. Bei den Damen ist im Fed Cup ab dem kommenden Jahr ein ähnlicher Modus geplant. (dpa)

Davis Cup

Fed Cup

