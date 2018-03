Ehning als Dritter bester deutscher Springreiter in Paris

Drei Monate nach Fuß-OP

Turnerin Seitz unterliegt nur haarscharf in Stuttgart

Knapper geht es kaum: Ganze 0,099 Punkte fehlten Elisabeth Seitz in Stuttgart zum dritten Weltcup-Sieg der deutschen Turnerinnen in Serie. Die deutschen Turner waren nicht unzufrieden, konnten aber an die Erfolge der Frauen nicht anknüpfen.