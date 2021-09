Doppel-Gold für Scheibner bei Kanu-WM

Conrad Scheibner aus Berlin hat bei der Kanu-Weltmeisterschaft in Kopenhagen den zweiten Titel geholt.

Der Weltmeister im Einer-Canadier über 1000 Meter holte 24 Stunden nach seinem Coup auf dem Bagsvärd See auch Gold über die halbe Distanz.

Erneut setzte er sich gegen den routinierten Tschechen Martin Fuksa durch. Dritter wurde diesmal der Moldawier Oleg Tarnowschi. Am Vortag hatte der Ungar Balazs Adolf Bronze geholt. "Das ist total verrückt, nach den Ergebnissen in Tokio ist es für mich eine Genugtuung", sagte der Olympia-Sechste, der als einer der wenigen Kanuten aus dem Tokio-Team bei den Titelkämpfen am Start war.

Im Kajak-Zweier gewannen Tobias Pascal Schultz aus Essen und dem Potsdamer Martin Hiller Silber. Über die 500 Meter-Distanz, die 2024 in Paris wieder olympisch ist, musste sich das Duo nur den Spaniern Marcus Walz/Rodrigo Germade geschlagen geben. Auf Rang drei kamen die Slowaken Samuel Balaz/Denis Mysak.

Bronze holte der Magdeburger Moritz Florstedt im Einer-Kajak über 500 Meter hinter Mikita Borykau aus Belarus und dem Portugiesen Joao Ribeiro. Paulina Paszek aus Hannover paddelte in derselben Disziplin auf Rang sieben.

© dpa-infocom, dpa:210919-99-275619/2 (dpa)

