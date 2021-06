Canadiens gehen in NHL-Playoffs in Führung

Im umkämpften NHL-Halbfinale zwischen den Montreal Canadiens und den Las Vegas Golden Knights ist das Außenseiter-Team aus Kanada wieder in Führung gegangen.

Die Canadiens gewannen ihr Auswärtsspiel 4:1 und führen in der Serie nun mit 3:2. Zum Einzug in die Final-Serie um den Stanley Cup braucht das Team nun nur noch einen weiteren Sieg und kann den Schritt in der Nacht zu Freitag gehen. Die favorisierten Golden Knights stehen dagegen unter großem Druck und müssen nun zwingend gewinnen, um noch eine Chance zu haben.

Las Vegas vertraute nach seinem Patzer in Spiel drei und der Pause in Spiel vier wieder auf Spitzentorwart Marc-Andre Fleury. Trotzdem gingen die Canadiens durch Jesperi Kotkaniemi im ersten Drittel in Führung und legten im mittleren Drittel mit zwei weiteren Treffern nach. Den Treffer von Max Pacioretty zum 1:3 konterte Nick Suzuki zum Endstand. Canadiens-Torwart Carey Price hatte starke 26 Paraden.

Die Canadiens hatten sich als das Team mit den wenigsten Punkten für die Playoffs qualifiziert und seither einen Favoriten nach dem anderen aus dem Weg geräumt. Die Golden Knights hatten gemeinsam mit den Colorado Avalanche die beste Ausbeute der Hauptrunde.

